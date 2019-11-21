Названы самые продаваемые марки автомобилей

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Эксперты составили список самых продаваемых марок в России, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным АвтоПарк, в список анализируемых вошли 87 моделей среднего, массового класса и 75 – премиального.

Итак, чаще всего в России покупают корейские авто. Они очень популярны – их остаточная стоимость составила более 78%. Немногим им уступают «японки» - их результат – почти 74%. Бронза досталась отечественному автопрому с результатом в 70%.

Самыми продаваемыми марками, согласно исследованию, стали Мазда, Рено и Тойота. Далее идут Хендэ и Шкода. Это касается, в основном, массового сегмента, где лидером ликвидности стал Hyundai Solaris.

Отметим, что среди премиального рынка самыми востребованными стали японские марки авто. На втором месте – автомобили Европы, и третьем – машины из США. Корейский бренд Genesis вышел на четвертую строчку.

Самыми популярными брендами названы Вольво, японский Лексус и Порш. Абсолютным победителем рейтинга названа Volvo V40 Cross Country, которая сохранила почти 88% от первоначальной цены.

 

Александра Маслова

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