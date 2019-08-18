Существует несколько симптомов, по которым опытные специалисты могут распознать начинающийся диабет, сообщает DEITA.RU. Основные симптомы выделили ученые из Великобритании.

Как пишет РИА ФАН, среди основных симптомов называются частые тошнота и рвота, но при условии, что артериальное давление очень низкое.

Кроме того, развитие диабета сопровождается сухостью во рту, резкой потерей веса, частыми позывами к мочеиспусканию, особой утомляемостью, развитием грибковых и гнойных заболеваний.

Ранее DEITA.RU писало о том, что значительная часть диабетиков стали таковыми из-за низкой физической активности.

Екатерина Брязгунова