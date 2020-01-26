Названы самые распространенные ошибки опытных водителей

Как правило, опытный водитель, который провел за рулем долгие годы, совершает на дороге меньше ошибок, чем новичок. Однако, совершить промах может каждый. Самые распространенные недочеты автомобилистов – в материале DEITA.RU.

Эксперты «Российской газеты» составили топ самых частых ошибок за рулем, которые совершают опытные автолюбители.

Так, самой частой и фатальной стала привычка общаться по телефону за рулем – как разговаривать, так и пользоваться мессенджерами. В 25% случаев излишняя коммуникабельность во время вождения становится причиной ДТП. Эксперты советуют пользоваться специальной гарнитурой, или хотя бы записывать голосовые сообщения вместо набора текста, если иначе отложить общение нельзя.

Также, со временем – по словам экспертов, на 5-6 год вождения – водители приобретают уверенность и начинают все больше сокращать дистанцию с автомобилем, что идет впереди – уверенные в своем мастерстве. Такая самоуверенность тоже зачастую приводит к трагедиям.

Третьей ошибкой становится недостаточная внимательность к чистоте фар и лобового стекла – это важные мелочи, о которых автомобилисты часто забывают.

Кроме того, эксперты отметили в качестве ошибок невнимательность к давлению в шинах и быструю езду по разбитым дорогам, которая может сильно «аукнуться» целостности самой машины.

Александра Маслова