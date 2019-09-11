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Названы самые распространенные признаки рака
11 Сентябрь 2019, 10:09
Врачи напомнили симптомы онкологии, о которых должен помнить
каждый россиянин. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам врачей, наличие крови в моче и кале может говорить о раке органов мочевыделительной системы или толстой кишки. О раке полости рта или ротоглотки сигнализируют образования на слизистой во рту и пятна на губах. Особенно внимательным стоит быть гражданам, употребляющим табак.
Еще один признак - резкая потеря веса, если вы не меняли свой рацион питания и ритм жизни. Больные раком поджелудочной железы, легких или желудка склонны к неожиданному снижению массы тела.
Также к опасным признакам онкологии относятся: длительное и беспричинное повышение температуры тела, волны усталости и сонливости, резкие боли в органах (особенно в животе) и кашель.
Кстати, симптомы клинической депрессии также могут сигнализировать о наличии в организме раковых клеток.
Врачи советуют не медлить с обращением в больницу при обнаружении или подозрении хотя бы одного из перечисленных симптомов. Лучше пройти ряд неприятных профилактических процедур и выяснить, что все в порядке, чем обнаружить у себя развившееся онкологическое заболевание.
Екатерина Цой
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