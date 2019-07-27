Найдены марки автомобилей, которые максимально полно удовлетворяют их владельцев, сообщает DEITA.RU.

Исследование компании JD Power раскрыло тайну над тем, какие машины являются самыми желанными для своих хозяев. Для того, чтобы получить итоговые результаты, представители организации попросили участников опроса заполнить анкету и рассказать о своём отношении к своему автомобилю.

В итоге лидерство досталось автоконцерну Porsche. Именно владельцы этой марки отдали ей максимальное количество баллов.

При этом, интересным оказалось и то, что несмотря на высокие ожидания от люксовых брендов, совсем рядом с ними оказались автомобили среднего класса.

В топ также вошли BMW и Audi. Volvo - символ надёжности и безопасности также был представлен в первых строчках рейтинга.

Дмитрий Шевченко