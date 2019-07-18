Стало известно, какие иностранные марки россияне ценят больше всего, сообщает DEITA.RU.

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных автомобилей иностранных марок, собираемых в России.

Как оказалось, самой распространённой среди них стала модель корейского бренда KIA. Таких машин насчитывается в России около 1,65 миллионов.

На втором месте автомобили французского бренда Renault. Их насчитывается около 1,46 миллиона штук. Замыкает первую тройку лидеров ещё один корейский бренд — Hyundai с 1,3 миллионами машин.

Всего на начало 2019 года в нашей стране числилось 10,4 миллионов легковых иномарок российской сборки.

Дмитрий Шевченко