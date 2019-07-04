Стало известно, кого не хватает на рынке труда, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Портал "Авито" составил список самых востребованных профессий России. Как оказалось, самыми желанными работниками, как и год назад, являются специалисты из строительной сферы.

Также повышенный интерес у работодателей вызвали такие сотрудники, как продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса. Именно на эти профессии приходится почти 70% всех объявлений о работе.

По данным сервиса, продавцы до сих пор представляют из себя самую массовую категорию требуемых сотрудников. Также примечательно и то, что за год больше всего вырос спрос на тех, кто умеет работать на производстве.

В то же время наименее активно росло предложение о работе в продажах.

Дмитрий Шевченко