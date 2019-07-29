Стало известно, кого не хватает на российском производстве, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Сервис поиска работы HeadHunter провёл исследование, в результате которого выяснилось на какие рабочие специальности на данный момент на рынке труда существует дефицит.

Аналитикам удалось выяснить, что самыми востребованными людьми остаются рабочие со средним или средне-специальным образованием. Сейчас их нехватку оценивают в 43% от необходимой.

К таким рабочим можно отнести слесарей или токарей на производстве. Люди с высшим техническим образованием нужны уже в меньше степени - всего 41% нехватки.

Также примечательным показателем стало то, что 73% работодателей отметили, что главным качеством их работников должны быть навыки и знания.

Дмитрий Шевченко