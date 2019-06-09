Шеф-повар в Москве может посоревноваться по уровню дохода с самыми крутыми специалистами в сфере IT-технологий, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли специалисты портала HeadHunter во время подготовки рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий июня.

Самую высокую зарплату хотят предложить в Екатеринбурге программисту 1С. Ему хотят оплачивать труд в размере 200 тысяч за месяц. От 200 до 250 тысяч предлагают специалистам по МСФО в российской столице. Старший юрист по строительству также может ожидать зарплату в две сотни тысяч рублей. IOS разработчик в Перми получит на руки также 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что зарплаты от 100 тысяч рублей в российских городах уже не редкость. Так, заместитель шеф-повара в городе Выкса Нижегородской области может рассчитывать на зарплату в 130 тысяч рублей. Механик по горной технике в Забайкалье получит 120 тысяч рублей, а водитель карьерного самосвала в Новокузнецке — 140 тысяч рублей.

Ранее прошла информация о том, что в Приморье повару не придется рассчитывать на зарплату выше 52–90 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова