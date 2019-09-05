Стало известно, на какие место легче всего устроиться, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob рассказал о том, куда лучше идти людям с маленьким опытом работы и вообще без него.

Согласно информации сервиса, в 9% российских компаний берут без опыта работы на должности менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами.

6% работодателей предоставляют места специалистам в области IT или учителям. Также стало известно, что каждый восьмой работодатель готов принять без опыта инженеров, каждая десятая компания будет рада молодым специалистам, претендующим на должность ассистентов.

Еще 5% готовы трудоустроить выпускников на любые начальные позиции, 4% берут без опыта операторов call-центра и администраторов. 3% вакансий открытый для начинающих юристов и поваров.

Еще 2% работодателей готовы взять без опыта бухгалтеров, фармацевтов, водителей и экономистов. Всего принять на работу выпускников вузов без опыта работы готовы 65% российских компаний.

Дмитрий Шевченко