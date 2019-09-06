Стало известно, куда в первую очередь стоит идти работать в надежде получить солидные заработки, сообщает DEITA.RU.

Роструд обозначил сферы, в которых работники зарабатывают от 80 тысяч рублей в месяц. Среди всех сфер, где это возможно, обозначился явный лидер. Им стало производство.

Следом за этой сферой расположились строительство, а также направление недвижимости. В добывающей промышленности также оказалось достаточно много рабочих мест, где сотрудники получают высокие зарплаты.

Список Роструда продолжили такие профессии, как водители грузовиков, электро и газосварщики, водители бульдозера. Также солидно получают и те, кто ремонтирует транспорт.

Высокая зарплата сохраняется и у начальства в этих сферах. В доказательство своих тезисов Роструд привёл в пример уровень зарплаты в этих направлениях, которые могут доходить до трёх и даже четырёх сотен тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко