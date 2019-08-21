Стало известно, на каких направлениях россиянам не хватает дополнительных механизированных рук и мозгов, сообщает DEITA.RU.

Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская рассказала РИА Новости о сферах, где российской экономике не помешали бы роботы.



По мнению эксперта, местами, где уже совсем скоро может начаться активное внедрение роботов являются банковская сфера, нефтегазовый сектор, химия, сельское хозяйство и, конечно же, военная отрасль.

Кроме этого, применение роботов, по словам Конюховской, будет востребовано в условиях Севера, где ведутся работы по разработке и добыче полезных ископаемых.



По ее словам, российской промышленности нужны роботы, но при этом необходимо осознавать, что в первую очередь нужны образованные и квалифицированные люди, которые будут понимать, что роботы нужны и как их внедрять.

Дмитрий Шевченко