Названы симптомы рака у мужчин

Стало известно, какие недомогания говорят о возможном наличии в организме мужчины раковых клеток. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

По словам медиков, нельзя игнорировать проблемы с мочеиспусканием. Недержание, постоянное острое желание сходить в туалет и трудности с облегчением могут сигнализировать как о воспалении предстательной железы, так и о раке простаты.

Не стоит игнорировать изменения структуры органов мошонки, даже если они кажутся возрастными. Рак яичек катастрофически быстро распространяет метастазы по всему организму.

Следующей в списке признаков онкологии у мужчин стоит изжога, которая также может сигнализировать о начавшемся раке горла или желудка. А также, если изжогу не лечить, может привести к заражению слизистой пищевода предраковыми клетками.

Также мужчине необходимо обратиться за консультацией к онкологу при обнаружении уплотнений или комков у себя в груди. Это самый редко встречающийся признак, но игнорировать его все же не стоит.

Екатерина Цой