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Названы симптомы рака у мужчин
10 Сентябрь 2019, 17:45
Стало известно, какие недомогания говорят о возможном наличии в организме мужчины раковых клеток. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
По словам медиков, нельзя игнорировать проблемы с мочеиспусканием. Недержание, постоянное острое желание сходить в туалет и трудности с облегчением могут сигнализировать как о воспалении предстательной железы, так и о раке простаты.
Не стоит игнорировать изменения структуры органов мошонки, даже если они кажутся возрастными. Рак яичек катастрофически быстро распространяет метастазы по всему организму.
Следующей в списке признаков онкологии у мужчин стоит изжога, которая также может сигнализировать о начавшемся раке горла или желудка. А также, если изжогу не лечить, может привести к заражению слизистой пищевода предраковыми клетками.
Также мужчине необходимо обратиться за консультацией к онкологу при обнаружении уплотнений или комков у себя в груди. Это самый редко встречающийся признак, но игнорировать его все же не стоит.
Екатерина Цой
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