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Названы случаи, когда инспектор ГИБДД может достать пистолет

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Если вовремя не остановиться по требованию инспектора, можно спровоцировать его на выстрелы, сообщает DEITA.RU.

Часто водители забывают, что инспекторы ДПС – такие же полноправные полицейские. И у них, само собой, есть табельное оружие, когда они несут службу.

Как пишет портал «Автовзгляд», есть несколько случаев, при которых инспектор может открыть огонь по водителю. Все эти ситуации перечислены в Законе о полиции. Как правило, в жизни приходится применять не все:

- если водитель не останавливается по требованию и провоцирует погоню

- если угрожает жизни и здоровью окружающих, в том числе, инспекторов

- если предпринимает попытку угнать служебный автомобиль или украсть оружие

Елена Миронова

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