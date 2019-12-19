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Названы случаи, когда инспектор ГИБДД может достать пистолет
Если вовремя не остановиться по требованию инспектора, можно
спровоцировать его на выстрелы, сообщает DEITA.RU.
Часто водители забывают, что инспекторы ДПС – такие же полноправные полицейские. И у них, само собой, есть табельное оружие, когда они несут службу.
Как пишет портал «Автовзгляд», есть несколько случаев, при которых инспектор может открыть огонь по водителю. Все эти ситуации перечислены в Законе о полиции. Как правило, в жизни приходится применять не все:
- если водитель не останавливается по требованию и провоцирует погоню
- если угрожает жизни и здоровью окружающих, в том числе, инспекторов
- если предпринимает попытку угнать служебный автомобиль или украсть оружие
Елена Миронова