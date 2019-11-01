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Названы случаи, в которых можно не останавливаться по требованию ГИБДД
Такие случаи не афишируются, но реально существуют, сообщает
DEITA.RU.
У каждого водителя была такая ситуация: сильно опаздываешь, а тут еще ГИБДД останавливает. И не из-за нарушения, а так – документики проверить. Не все знают, что есть способы избежать остановки.
Вот список поводов не останавливаться по требованию инспектора:
- темное время суток и плохая видимость
- большой поток машин – не понятно, кому именно был адресован взмах жезлом
- большая очередь из машин возле инспектора – притормозите и можете ехать: вряд ли обратят внимание
- угроза создать аварию – когда инспектор тормозит вас слишком внезапно
- инспектор без форменного обмундирования
Однако опытные водители предупреждают: если инспектор и правда хотел вас остановить, за вами могут организовать погоню.
Елена Миронова