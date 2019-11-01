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Новости

Рейд «Шторм»: инспекторы ГИБДД будут прятаться, чтобы штрафовать

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Названы случаи, в которых можно не останавливаться по требованию ГИБДД

ГИБДД

Такие случаи не афишируются, но реально существуют, сообщает DEITA.RU.

У каждого водителя была такая ситуация: сильно опаздываешь, а тут еще ГИБДД останавливает. И не из-за нарушения, а так – документики проверить. Не все знают, что есть способы избежать остановки.

Вот список поводов не останавливаться по требованию инспектора:

- темное время суток и плохая видимость

- большой поток машин – не понятно, кому именно был адресован взмах жезлом

- большая очередь из машин возле инспектора – притормозите и можете ехать: вряд ли обратят внимание

- угроза создать аварию – когда инспектор тормозит вас слишком внезапно

- инспектор без форменного обмундирования

Однако опытные водители предупреждают: если инспектор и правда хотел вас остановить, за вами могут организовать погоню. 

Елена Миронова

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