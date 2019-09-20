Названы смертельно опасные марки автомобилей

Существует ряд автомобилей, которые фактически не приспособлены для аварий. Даже не самая серьезная авария может превратить авто в лепешку. О судьбе пассажиров и водителей в такой машине не сложно догадаться, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным автомобильного паблика DRIVENN, можно выделить несколько наиболее опасных марок автомобилей. Проанализировав данные страховых компаний за предшествующий год, специалисты выявили, что наиболее часто до состояния «всмятку» разбиваются автомобили Renault, KIA и отечественный ВАЗ. Нередко после аварий данные машины не поддаются восстановлению, их списывают в утиль.

Среди автомобилей, попадающих в разрушительные аварии, можно отметить и модели марки Hyundai, а также со значительным отставанием по статистическим данным Mitsubishi.

Пальма первенства в разрушительных авариях отдана Renault, аналитики придерживаются мнения, что это связано с большой популярностью модели у таксистов.

Софья Корф