Названы способы обаять сотрудника ГИБДД

Опытные водители дали дельные советы, сообщает DEITA.RU.



Встречи с инспектором ГИБДД заранее настраивают любого водителя на стресс и негативный исход. Дело в волнении и стереотипах. Однако есть способы сделать общение с инспектором позитивным.

Как пишет «Автовзгляд», меньше всего проблем с инспектором будет у тех водителей, которые не нарушали ПДД.

Если даже вас поймали на нарушении правил, стоит сразу признаться и раскаяться. Так у вас будет больше шансов на то, что инспектор отпустит вас.

До начала диалога с инспектором стоит настроиться на позитив и добро. Такая энергетика обязательно заразит сотрудника.

Не забывайте о банальном уважении к человеку и деликатности. Но не стоит лебезить - как правило, инспекторы ГИБДД отличные психологи и сразу раскусят обман.

Елена Миронова