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Названы способы обаять сотрудника ГИБДД
24 Сентябрь 2019, 20:00
Опытные водители дали дельные советы, сообщает DEITA.RU.
Встречи с инспектором ГИБДД заранее настраивают любого водителя на стресс и негативный исход. Дело в волнении и стереотипах. Однако есть способы сделать общение с инспектором позитивным.
Как пишет «Автовзгляд», меньше всего проблем с инспектором будет у тех водителей, которые не нарушали ПДД.
Если даже вас поймали на нарушении правил, стоит сразу признаться и раскаяться. Так у вас будет больше шансов на то, что инспектор отпустит вас.
До начала диалога с инспектором стоит настроиться на позитив и добро. Такая энергетика обязательно заразит сотрудника.
Не забывайте о банальном уважении к человеку и деликатности. Но не стоит лебезить - как правило, инспекторы ГИБДД отличные психологи и сразу раскусят обман.
Елена Миронова