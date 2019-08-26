Стали известны правила использования мобильных гаджетов, которые помогут владельцам избежать проблем со здоровьем, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники малайзийского Perdana University дали свои рекомендации по уменьшению рисков здоровью при использовании смартфонов.

По словам специалистов, последствия от неправильной эксплуатации устройств обычно связаны с опорно-двигательным аппаратом, например, с суставами, мышцами, нервами и связками.

Именно поэтому эксперты рекомендуют подбирать гаджет под свою руку, в частности, важно проверить при покупке, возможно ли обхватить телефон и дотронуться до экрана большим и указательным пальцем с разных сторон.

Кроме того, полезно чередовать пальцы при наборе текста, чтобы уменьшить боль в большом пальце и запястье. Для того, чтобы избежать проблем со спиной и шеей, необходимо сохранять правильную осанку.

По словам специалистов, лучше не держать смартфон на коленях и под грудью. Вместо этого рекомендуется расположить устройство на уровне груди, подбородка или глаз, чтобы минимально изгибать шею.

Дмитрий Шевченко