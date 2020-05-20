Названы сроки начала выхода российского туризма из карантина

К 1 июня российский туризм начнёт подготовку к поэтапному выходу из режима ограничительных мер, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в эфире Первого канала рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, речь идёт об ослаблении карантина в большинстве российских регионов.

В частности, могут открыться санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, а также отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

Как отметил чиновник, на данный момент туристическое направление находится на контроле у губернаторов каждого отдельного региона.