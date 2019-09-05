Стало известно, когда россияне смогут работать на один день меньше, сообщает DEITA.RU.

Разговоры о переходе на четырёхдневную рабочую недель заместо привычной пятидневной начались после того, как предположение об уместности такой меры озвучил глава российского правительства Дмитрий Медведев летом этого года.

После этого, огромное количество специалистов высказалось на тему целесообразности и возможности внедрения укороченной недели, однако до этого момент никто не называл возможных дат.

Однако, примерные сроки первым решил обозначить министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он заявил на полях ВЭФ-2019 о том, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен только в долгосрочной перспективе.

Как отметил чиновник, в ближайшие несколько лет вопрос не будет решен. По его мнению, пока и в нашей стране, и в других странах, нет причин, для перехода на четыре рабочих дня.

Дмитрий Шевченко