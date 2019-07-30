Эксперт поделился своим смелым предложением относительно того, сколько осталось Украине, как государству, сообщает DEITA.RU со ссылкой на телеканал NewsOne.

Илья Кива, представляющий одну из политических партий Украины заявил о том, что страна может развалиться уже через три года.

Причиной развала политик назвал многочисленные эксперименты, которые происходят в жизни государства в последние несколько лет.

По его мнению, к власти в Украине пришли люди без опыта и образования, что также негативно влияет на развитие страны в целом и на её перспективы остаться единым образованием в ближайшие годы.

Кива также отметил, что будет "большой победой" если Украина сможет пережить 2020 год без потрясений.

Дмитрий Шевченко