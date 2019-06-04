Главы Украины и США могут увидеться уже в конце июня, сообщает DEITA.RU.

Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен сказал в интервью на "Радио Свобода" о том, что уже 28-29 июня на саммите G20 в Японии могут встретиться Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

По его словам, американская сторона первой предложила Зеленскому переговоры, что свидетельствует о кредите доверия новому украинскому руководству.

Ранее сообщалось, что Трамп приглашал Зеленского посетить Вашингтон, но без определённой даты визита.

Сам Владимир Зеленский собирается вместе со своей командой разработать план по "возвращению Крыма" в состав Украины.