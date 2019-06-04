4 Июнь 2019, 14:25
Названы сроки возможной встречи Зеленского с Трампом
Источник изображения: Instagram/Владимир Зеленский
Главы Украины и США могут увидеться уже в конце июня, сообщает DEITA.RU.
Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен сказал в интервью на "Радио Свобода" о том, что уже 28-29 июня на саммите G20 в Японии могут встретиться Владимир Зеленский и Дональд Трамп.
По его словам, американская сторона первой предложила Зеленскому переговоры, что свидетельствует о кредите доверия новому украинскому руководству.
Ранее сообщалось, что Трамп приглашал Зеленского посетить Вашингтон, но без определённой даты визита.Сам Владимир Зеленский собирается вместе со своей командой разработать план по "возвращению Крыма" в состав Украины.
Дмитрий Шевченко
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