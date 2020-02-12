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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Названы сроки запуска «Северного потока-2»

Северный поток

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Корпорация "Газпром" назвала сроки запуска "Северного Потока-2", сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как удалось узнать изданию, работа нового трубопровода должна начаться в конце 2020 года. Это следует из данных презентации компании, которая была подготовлена специально к Дню инвестора.

На достройку гидротехнического сооружения из порта Находки несколько дней назад отправилось российское судно, которое сможет самостоятельно завершить все необходимые работы без использования иностранного оборудования.

Ранее западные компании отказались продолжать работу по строительству газопровода из-за угроза наложения на них санкций США.

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