Новости
Названы сроки запуска «Северного потока-2»
12 Февраль 2020, 10:15
Бывших президентов России предлагают делать пожизненными сенаторами
12 Февраль 2020, 10:00
ЦБ продаёт Сбербанк
12 Февраль 2020, 09:45
Коварный туман стал причиной нескольких ДТП
12 Февраль 2020, 09:30
Тренировку прямых выборов главы города провели в Арсеньеве
12 Февраль 2020, 09:15
Автостоянки стали одним из самых популярных бизнесов в Свободном порту Владивосток
12 Февраль 2020, 08:45
Резкое похолодание обещают во Владивостоке
12 Февраль 2020, 08:15
ХК Адмирал заплатил за несуществующий официальный гимн миллионы рублей
12 Февраль 2020, 07:45
Названы сроки запуска «Северного потока-2»
Сырьё из России начнёт поступать в Европу обходным путём
Корпорация "Газпром" назвала сроки запуска "Северного Потока-2", сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Как удалось узнать изданию, работа нового трубопровода должна начаться в конце 2020 года. Это следует из данных презентации компании, которая была подготовлена специально к Дню инвестора.
На достройку гидротехнического сооружения из порта Находки несколько дней назад отправилось российское судно, которое сможет самостоятельно завершить все необходимые работы без использования иностранного оборудования.
Ранее западные компании отказались продолжать работу по строительству газопровода из-за угроза наложения на них санкций США.