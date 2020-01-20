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Названы статьи Конституции, которые хотят переписать
Рабочая группа хочет изменить как минимум 14 статей главного
документа страны, сообщает DEITA.RU.
Рабочая группа по изменению Конституции России хочет внести изменения в 14 статей основного закона. Об этом стало известно «Интерфаксу».
Предложения уже разработаны и направлены на утверждение президенту. Среди них есть норма об уровне МРОТ не ниже прожиточного минимума, новые требования к кандидату в президенты и обязанность правительства обеспечивать эти нормы.
Кроме того, в новой редакции Конституции хотят расширить полномочия Федерального собрания и уточнить полномочия президента. Также рабочая группа считает, что необходимо прописать функции Госсовета и принципы его формирования.
Ранее сообщалось о том, что голосование за поправки в Конституцию могут пройти в середине апреля.
Елена Миронова