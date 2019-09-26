Названы страны, где пенсионерам живется еще хуже

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Названы главные отличия заграничных пенсий от пенсионных выплат России. Об этом сообщает DEITA.RU.
Во-первых, жители Европы выходят на заслуженных отдых по достижению от шестидесяти пяти до шестидесяти сети лет, в то время как в России после запуска пенсионной реформы этот порог повысили до шестидесяти лет для женщин и шестидесяти пяти лет для мужчин.
Во-вторых, согласно данным открытых источников, средняя зарплата европейцев при переводе на рубли варьируется до ста пятидесяти тысяч, а потому и средняя сумма пенсионных выплат в Европе начинается от восьмидесяти тысяч рублей. Глядя на эти цифры, не стоит забывать, что жизнь в Европе значительно дороже российской.
Также в качестве примера «неравенства» пенсий в разных странах, названы государства, где пенсионерам живется хуже, чем российским «коллегам». В этот список входит: Литва, где средние пенсионные выплаты равны примерно восьми с половиной тысяч рублей, Аргентина с пенсиями едва выше шести тысяч рублей, Молдова с выплатами для пенсионеров чуть больше пяти тысяч рублей, Узбекистан с тремя с половиной тысячами рублей на одного пенсионера и Грузия, где средняя пенсия не превышает даже трех тысяч рублей.
Екатерина Цой