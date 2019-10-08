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Три главные опасности осени назвали водители
Водители в любое время дня и ночи могут столкнуться с некоторыми проблемами, однако часть вопросов можно разбить по сезонам, сообщает DEITA.RU. И если большинство автолюбителей думаю, что неприятности всего встречаются только зимой, то они не правы.
Осень также хитрый и не менее изощренный период времени, когда водитель может столкнуться с определенными трудностями. Первой из них может стать красота осени – желтые и красные листья, которые в дождливую погоду могут стать значительными трудностями для торможения авто.
Еще одна неприятность водителей может ожидать от первых заморозков, которые приходят как раз осенью. Автоэксперты советуют не испытывать себя и заранее проработать поверхности, мазью которая будет препятствовать примерзанию дверей к автомобилю.
Также они советуют не забыть сменить омывайку на необходимый температурный режим: минус 10 градусов. Утром вода в баке может замерзнуть, и лобовое стекло невозможно будет очистить.
Иван Юрьев