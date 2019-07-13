Опытные водители рекомендуют соблюдать три важных правила, отправляясь в дальнее путешествие, сообщает DEITA.RU.

Первое: будьте за рулем не больше восьми часов, прерываясь затем на отдых, перекус с чаем и сон. Особенно аккуратным нужно быть в вечернее и ночное время – именно в эти часы происходит больше всего ДТП. Нередко водители попросту засыпают за рулем.

Второе: тщательно выбирайте место для вечернего и ночного отдыха. Не спите в машине – так вы не расслабитесь достаточно хорошо. К тому же, на заправках и обочинах в позднее время немало мошенников.

Третье: не совершайте опасные маневры. У дорог, идущих вдоль гор или моря могут быть неожиданные повороты и не менее неожиданные водители. В таких условиях соблюдать скоростной режим и не обгонять – весьма нелишнее. Незнакомые дороги – не лучшее место для экспериментов, где бы они ни пролегали.

Анастасия Туркова