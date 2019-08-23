Распознать обман порой бывает невозможно, сообщает DEITA.RU.



Лето и осень – время, когда огромное количество водителей ездит по трассам. Кто-то на море, кто-то на дачу, а кто-то в отпуск в соседний город.

В любом случае, жизнь у недобросовестных гаишников в этот момент налаживается. Опытные водители составили топ-3 самых распространнех развода от инспекторов ГИБДД на трассе.

Алкоголь в чай

Останавливаясь перекусить в придорожном кафе, водитель рискует расстаться с правами на несколько месяцев. Часто бывает так, что гаишники договариваются с официантами кафе: те подливают алкоголь в еду или чай войдителя.

Сразу после того, как водитель отъезжает с парковки, его останаливает инспектор и требует «подышать в трубочку». Конечно, аппарат выдает наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. В такой ситуации стоит настаивать на медосвидетельствовании: пара капель алкоголя выветрится, пока вы доберетесь до ближайшей больницы.

Превышение скорости

Немногие водители понимают, как работает радар у инспекторов. Этим гаишники и пользуются. Замеряя скорость вашей машины, радар может показать скорость соседней – все-таки это не высокие технологии.

Никогда не верьте гаишнику и требуйте доказать, что на радаре скорость именно вашей машины. Вы можете сравнить время на радаре и у себя, чтобы понять, мог ли гаишник действительно отследить вашу скорость.

Забрал права

Зная, какой безысходной будет ситуация, когда у водителя в другом регионе гаишник забирает права, недобросовестные полицейские часто используют этот трюк чтобы вытребовать взятку. Они вменяют вам серьезное нарушение: например, выезд на встречную полосу через сплошную.

За такое – говорит аферист-гаишник, лишают прав, и забирает ваши документы. Дело ваше – платить взятку или нет. Только помните, что права в любом случае останутся с вами до решения суда. И, если вы правила не нарушали, никакого суда и не будет: гаишнику нечего предъявить.

Елена Миронова