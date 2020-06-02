Названы уловки мошенников в период эпидемии

Пандемия коронавируса побудила предприимчивых и одновременно с этим недобросовестных россиян применять новые способы "развода" доверчивых сограждан, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты ведомства, они стали получать информацию о том, что россиянам всё чаще стали предлагать разного рода чудо-средства и приборы, которые якобы должны защитить их от COVID-19.

В частности, речь идёт о различных очистителях воздуха, фильтрах и лекарствах. Злоумышленники выманивают у своих жертв деньги, приписывая продаваемым ими вещам оздоровительные свойства.

Кроме этого, в период эпидемии коронавируса получили своё распространения такие способы мошенничества, как сдача якобы обязательных анализов на наличие инфекции или оплата несуществующего штрафа за нарушение ограничительных (карантинных) мер в период режима повышенной готовности.