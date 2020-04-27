Названы вероятные сроки спада эпидемии коронавируса в России

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Стало известно, когда она может закончиться
Эпидемия коронавируса может прекратиться в России уже к середине июня, сообщает DEITA.RU.
Такой прогноз дал бывший главный пульмонолог министерства здравоохранения России, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы на телеканале «Россия 1».
По словам медика, как правило, подобные заболевания длятся примерно три с половиной месяца. Так что если в случае с коронавирусом брать отчёт с начала марта, то её окончание может выпасть как раз на середину июня.
Косвенно точку зрения академика поддерживает и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она выразила своё сомнение в том, что отказаться от соблюдения режима самоизоляции можно будет в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снятие ограничительных мер в России будет поэтапным, однако точной даты начала этого процесса ещё нет.