Названы вероятные сроки спада эпидемии коронавируса в России

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Эпидемия коронавируса может прекратиться в России уже к середине июня, сообщает DEITA.RU.

Такой прогноз дал бывший главный пульмонолог министерства здравоохранения России, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы на телеканале «Россия 1».

По словам медика, как правило, подобные заболевания длятся примерно три с половиной месяца. Так что если в случае с коронавирусом брать отчёт с начала марта, то её окончание может выпасть как раз на середину июня.

Косвенно точку зрения академика поддерживает и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она выразила своё сомнение в том, что отказаться от соблюдения режима самоизоляции можно будет в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снятие ограничительных мер в России будет поэтапным, однако точной даты начала этого процесса ещё нет.

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