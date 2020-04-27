Названы вероятные сроки спада эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса может прекратиться в России уже к середине июня, сообщает DEITA.RU.

Такой прогноз дал бывший главный пульмонолог министерства здравоохранения России, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы на телеканале «Россия 1».

По словам медика, как правило, подобные заболевания длятся примерно три с половиной месяца. Так что если в случае с коронавирусом брать отчёт с начала марта, то её окончание может выпасть как раз на середину июня.

Косвенно точку зрения академика поддерживает и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она выразила своё сомнение в том, что отказаться от соблюдения режима самоизоляции можно будет в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снятие ограничительных мер в России будет поэтапным, однако точной даты начала этого процесса ещё нет.