Названы основные причины, по которым россиян лишают прав на управление транспортным средством, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Около восьмидесяти тысяч россиян остались без прав по решению суда за прошедшие десять лет. В основном это происходило из-за употребления ими наркотических веществ и алкоголя. Или же у водителя обнаруживались психические расстройства. По вине всех вышеперечисленных произошли ДТП, повлекшие за собой смерть четырех с половиной тысяч людей. И это не говоря о тех, кто получил травмы – таких насчитывается двадцать две тысячи.

Считается, что этот вопрос можно решить, наладив взаимодействие МВД с Минздравом и создав базу данных алкоголиков, психически больных и наркоманов, но ведомства и правительство все никак не начинают обсуждение этой проблемы.

Анастасия Туркова