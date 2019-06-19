Политтехнолог Алексей Гавруков в интервью DEITA.RU откровенно рассказал о тайных и явных причинах конфликта в Арсеньеве, который привел к срыву выборов главы города.

Какое отношение вы имеете к выборному процессу в Арсеньеве?

- Я провел там две избирательные кампании в качестве политтехнолога: в 2017 году, когда местная дума избрала 100% кандидатов от ЕР, и осенью прошлого года, во время кампании Кожемяко, когда, в отличие от кампании Тарасенко, городские элиты сплотились и могли Олегу Николаевичу показать на территории высокий уровень поддержки.

Как Вы оцениваете произошедший в Арсеньеве конфликт и последующие решения ЕР с публичной критикой «отступников» и исключением их из партии?

- Это три вопроса в одном. Ключевое во всей этой истории - это понимание того факта, что, по сути, конфликт между градообразующими предприятиями «Прогресс» и «Аскольд» с одной стороны, и одним из активных предпринимателей Владимиром Авагимяном, с другой, произошел еще в 2016 году. Тогда было несколько причин: от особенностей личных взаимоотношений участников, до модерируемых конфликтов со стороны руководства края трехлетней давности вокруг борьбы за мандат депутата Законодательного Собрания. Все, что происходило потом – отголоски тех времен.

На какое-то время участники конфликта находили в себе силы отринуть прошлое и объединялись, как это было в 2017. Но после вспыхивало снова. Например, в сентябре 2017 года депутаты уже один раз «прокатили» Авагимяна и не выбрали спикером Думы. На данный момент уже неважно, у кого какие аргументы были в 2016 году, какие в 2017. Ясно было только, что, как говорил персонаж известного мультфильма, «добром это не кончится».

И виноваты в итоге оказались буквально все. Депутаты-«повстанцы», которые, не одобряя Авагимяна как будущего главу города, решили в массе промолчать на заседании фракции (по их словам, боялись последующего давления), а потом в итоге проголосовали против. И их обвинили в заговоре.

Виноваты те, кто советовал Авагимяну идти на конкурс – было абсолютно понятно, что даже если бы он избрался, что в силу описанного конфликта было маловероятно, он получил бы вечную фронду в Думе и критику буквального любого своего шага.

Виноват и Авагимян – послушал советчиков и убедил себя, что позиция заводов изменилась. Несмотря на то, что именно он понес в этой ситуации наибольшие имиджевые потери.

Виноват департамент внутренней политики, позволив взять себя в заложники внутренних конфликтов.

Полагаю, что с момента, как было принято решение проводить конкурс в той конфигурации кандидатов, которые были (а не отменить, к примеру, вовсе конкурс), эскалация масштабного конфликта стала неизбежна. В суть спора оказались вовлечены не только депутаты и чиновники городской и краевой администрации, но и массы обычных избирателей.

Насчет решения «ЕР» об исключении из партии. Считаю его глубоко ошибочным и по содержанию, и по форме. Во-первых, если уж решили как-то наказывать, то правильно было заслушать на региональном политсовете все стороны – у нас даже в суде есть право последнего слова. Далее, почему одинаковое наказание для всех? Кто-то изначально озвучивал свою позицию, а кто-то «переобулся» только в последний момент. Получается, наказали не за нарушение партийной дисциплины, а за лишь за то, что люди высказали свое мнение. И наконец, если все эти депутаты действительно виноваты с точки зрения партии – как в этом случае было не наказать и местное партийное руководство, которое все это допустило, на чьей вверенной территории такой бардак? То есть, с учетом вышеизложенного, исключение выглядело несправедливым. Не наказанием, а сведением счетов.

Насчет сути наказания. Исключили ведь не горстку непонятно кого, а БОЛЬШИНСТВО ДУМЫ (исключили 8 человек, плюс трое беспартийных, которых исключить нельзя), за которыми большинство жителей города. По сути, отлучили от партии два крупнейших предприятия города! Да пусть депутаты трижды неправы в том, как именно они сделали то, что сделали – целый город неправым быть не может.

И почему именно исключение? Многое чего можно было придумать: от порицания до обязательств по партийной линии организовать субботник в городе, или благотворительность – мол, пусть, общественно-полезным трудом реабилитируются. А так получается двоемыслие: за гораздо более тяжелые проступки никто до сих пор из единороссов не понес в нашем крае даже партийных взысканий. Несколько вопросов, простите, накипело.

Почему в 2017 году в аналогичной ситуации в Лесозаводске никого из депутатов-единороссов не наказали? А ведь там «провинившиеся» были в глубоком меньшинстве – чтобы не избрать главу им пришлось объединяться с «врагами» - с КПРФ, с ЛДПР.

Почему не наказывают никого, кто нарушает устав и положение о праймериз? В случаях, когда, проиграв на своих округах, идут против своих братьев по партии? А уже после выборов получают поддержку вышестоящих партийцев? Почему одобряют даже открытый и зафиксированный на камеру подкуп?

Почему никого не «отчислили» из партии даже тогда, когда видные единороссы открыто работали против кандидата партии «Единая Россия» Тарасенко, поддерживая его конкурентов?

Насчет публичной критики. То, как сделано это, к примеру, в газете «Арсеньев» - это буквально подстава заказчиков этой критики. В маленьком городе все обо всех все знают. Поэтому ложь, подтасовка фактов в «желтой» газете стала восприниматься наоборот, как высшая степень награды для участников статьи. С учетом того, что эта же газета поливала чернейшей клеветой и ругала Авагимяна три года назад, а теперь вдруг его ровно за то же хвалит – заставляет сильно сомневаться даже в тех некоторых достоверных моментах, которые там есть. И еще раз повторюсь. Эта критика противопоставляет не отдельных людей, а фактически руководителей и сотрудников градообразующих предприятий, и всех остальных. Дошло до того, что один из местных партийцев вслух назвал депутатов от заводов априори, еще до всех этих событий, «неуважаемыми» людьми.

Поэтому любую критику со всех сторон надо оставить, и находить пути жить дальше, и работать вместе.

- Какие последствия, на ваш взгляд, будет иметь этот раскол, для Арсеньева, для ЕР в целом в Приморье?

- Если оставить «все как есть»? Очень печальные последствия. Арсеньеву, по-хорошему, надо находить баланс между интересами заводов (которые, как помним, в Арсеньеве это наше все) и развитием предпринимательства, прочего производства. Сейчас Арсеньев как моногород очень чувствителен к численности работающих на заводах, к зарплатам там. В любом моногороде надо развивать и другие отрасли. А с этим кризисом отношения делового сообщества и заводом на порядок стали сложнее.

Для «ЕР» тоже ничего хорошего. Тут Путин говорит о развитии местного самоуправления, а мы тут шашкой рубим местных за их позицию по местному же вопросу. Самые высокие рейтинги в городе у тех депутатов, которых изгнали из партии – получается, что мы обрекаем «ЕР» как минимум по Арсеньеву на бесславное поражение. И в целом для партии это плохой сигнал. Одной из причин поражения Тарасенко было то, что он и его ближайшее окружение свысока глядели на местные элиты, не пытались вырабатывать совместные подходы, а действовали как бояре со своими крепостными. Здесь региональное «ЕР», мне кажется, близко к повторению той же истории.

Не думаю, что арсеньевская история как-то серьезно повлияла на краевую администрацию (ну за исключением разбора полетов внутри), а вот по секретарю регионального отделения Талабаевой может сильно ударить – есть немало интересантов как в крае, так и в АП, которые спят и видят уронить ее.

И многие статусные и влиятельные единороссы понимают сложность проблемы. Что прошла пора командовать, что пора находить общий язык даже с теми, кто формально на низовом уровне. К счастью, у нас на Руси любят тех, кто кается. Поэтому всем участникам данной истории еще можно не только отыграть потерянный имидж, но и выйти в плюс – если забросить гордыню и правильно себя повести.

- Ваш прогноз развития ситуации с выборами главы в Арсеньеве?

- Думаю, внутрипол вряд ли повторно допустит конфликт неизбрания. Поэтому глава изберется точно в срок, и такой, какой нужен краю, и с учетом мнения всех сторон.

А вот противостояние между заводами и изгнавшими их из партии может выйти на федеральный уровень, с масштабными петициями, митингами, массовым выходом из партии и т.д. Если не будет сделана попытка реально посадить всех за стол переговоров. Да, можно через Москву заставить заводы формально промолчать – но керосином пожар не затушить.

Дмитрий Санников