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Названы возможные сроки возобновления полётов за границу

Аэрофлот

Стало известно, когда их снова разрешат

Если развитие эпидемиологической ситуации в России пойдёт по самому оптимистичному сценарию, то ближайшим сроком возобновления авиасообщения с зарубежными странами может стать середина лета, сообщает DEITA.RU.

Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила официальный представитель "Аэрофлота" Юлия Спивакова. По её словам, прогнозировать точные даты восстановления регулярных рейсов за границу невозможно. 

В данный момент есть смысл обозначить лишь примерные временные отметки, после которых, вероятно, российские авиаперевозчики смогут вновь перевозить пассажиров не только на внутренних рейсах.

Вместе с этим, как отметила Спивакова, даже после возобновления полётов, авиакомпания будет сохранять меры по усиленной дезинфекции самолётов до тех пор, пока будет оставаться такая необходимость.

Напомним, что регулярное авиасообщение России с другими странами было отменено с 27 марта.

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