Названы возможные сроки возобновления полётов за границу

Если развитие эпидемиологической ситуации в России пойдёт по самому оптимистичному сценарию, то ближайшим сроком возобновления авиасообщения с зарубежными странами может стать середина лета, сообщает DEITA.RU.

Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила официальный представитель "Аэрофлота" Юлия Спивакова. По её словам, прогнозировать точные даты восстановления регулярных рейсов за границу невозможно.

В данный момент есть смысл обозначить лишь примерные временные отметки, после которых, вероятно, российские авиаперевозчики смогут вновь перевозить пассажиров не только на внутренних рейсах.

Вместе с этим, как отметила Спивакова, даже после возобновления полётов, авиакомпания будет сохранять меры по усиленной дезинфекции самолётов до тех пор, пока будет оставаться такая необходимость.

Напомним, что регулярное авиасообщение России с другими странами было отменено с 27 марта.