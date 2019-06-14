Украина, Великобритания и США — эти страны россияне считают враждебными, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики «Левада-центра».

При этом по тому же опросу стало ясно, что главными союзниками жители России считают Белоруссию, Китай и Казахстан. И хотя враждебными граждане назвали США, Великобританию и Украины, число тех, кто их опасается, значительно сократилось. При этом более лояльно стали относиться только к Соединенным Штатам и США.

Так, в числе тех, кто выбрал США как враждебную страну, находятся 67 процентов респондентов. Еще 40 процентов считают враждебной Украину. Кроме того, плохо относятся к нашей Родине, по мнению россиян, и Латвия и Литва.

Ранее прошла информация о том, что российский лидер Владимир Путин безапелляционно заявил о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном с приходом администрации нового президента Дональда Трампа становятся все хуже и хуже. Об этом говорят десятки санкций, которые были инициированы именно с приходом Трампа. Однако Владимир Путин не теряет надежды, что они улучшатся.

Екатерина Брязгунова