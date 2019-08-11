Их не так много, но и они зависят от водителя, сообщает DEITA.RU.



С каждым годом в России появляется все больше камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Водители, в свою очередь, не прекращают попытки найти действенный способ не получать штрафы.

Первый законный способ – не превышать скорость. Ведь, в конце концов, правила созданы для безопасности дорожного движения.

Второй способ – следить за камерами. В этом помогут радар-детекторы. Сейчас они есть в виде приложений на телефоны. Заранее предупреждают не только о камерах, но и о скоростном режиме в этой зоне.

Многие водители специально «заляпывают» грязью номера с целью избежать попадания в видимость радара. Идея рабочая, но вот если вас увидит инспектор, то выпишет штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, некоторые решаются на откровенную порчу номеров: скалывают кусочки символов, чтобы радар не распознал номер авто. Однако в таком случае на помощь автоматике придет реальный человек, и свой штраф вы получите.

Елена Миронова