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Названы законные способы снизить транспортный налог

налог

Немногие автомобилисты знают, как сделать так, чтобы ежегодный платеж за автомобиль не бил по карману, сообщает DEITA.RU.

Россияне, у которых в собственности есть автомобиль, уже начали получать «письма счастья» от налоговой – транспортный налог. Немногие, правда, знают, что сумма в письме может быть ниже. Издание Car.ru рассказало, как снизить транспортный налог.

Поставить авто на учет в другом регионе

Дело в том, что сумму транспортного налого, вернее, ставку, устанавливает налоговая каждого региона самостоятельно. И если ваша машина будет стоять на учете не в Москве,  а в Крыму, то разница будет просто колоссальной. Выгоднее всего регистрировать авто в Крыму, Магадаской, Томской и Иркутской областях и Ингушетии.

Льготы

Некоторые категории граждан могут рассчитывать на 50% скидку при уплате транспортного налога. Если на человека оформлен только один автомобиль мощностью до 200 лс. К таким категориям относятся инвалиды 1 и 2 групп, а также пенсионеры. Если в вашей семье есть такой человек, оформите машину на него.

Исключения

Как говорилось ранее, скидка предоставляется только на авто до 200 лс. Однако для семей с 3 и более детьми это правило не действует. Также на скидку могут рассчитывать и фермеры. Им, кстати, предоставляют льготы и на грузовики, и даже на автобусы.

Елена Миронова

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