Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают специалисты надзорного ведомства, приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет. В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний и нуждаются в защите.

Уточняется, что в список необходимых прививок к шести-семи годам входит одна прививка от туберкулеза, три - от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, своевременная вакцинация и ревакцинация защищает ребенка от инфекции и помогает предотвратить пропуски занятий в школе.

Ранее стало известно, что обязательная вакцинация от возможного возникновения рака половых органов ждет российских мальчиков и девочек. 92 страны мира уже занимаются активной иммунизацией населения, что, по прогнозам, позволит сократить число страшных поставленных диагнозов до четырех тысяч на 100 тысяч человек.

В связи с этим в России тоже зашла речь о поголовной иммунизации, тем более что в некоторых регионах страны девочек уже начали прививать.

Дмитрий Санников