На Украине выбирают второго человека в государстве, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Согласно информации издания, в данный момент в администрации украинского президента полным ходом идёт обсуждение возможных кандидатур, из которых будет выбираться новый премьер-министр государства.

Среди основных претендентов источники, приближённые к процессу отбора, называют руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева, секретаря Совета безопасности Украины Александра Данилюка, а также Алексея Гончарука, занимающего сейчас должность главы администрации президента по вопросам экономики.

Дополнительно сообщается, что изначально отбор проходило гораздо больше людей, чем осталось на данный момент. Как говорят источники, многие из кандидатов не подошли исходя из внутренних противоречий с позицией новой администрации Украины.

Дмитрий Шевченко