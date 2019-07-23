Стало известно в каких областях и краях россияне задолжали больше всего денег кредитным организациям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Аналитическое бюро СРО НАПКА привело статистику, согласно которой определены 20 регионов страны, где зафиксирован повышенный уровень просрочки по кредитам.

Лидерами антирейтинга стали: Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Бурятия. Именно в этих субъектах существует уровень задолженности среди населения от 7,23% до 15,6%.

При этом, примечательно, что некоторые регионы, вошедших в антирейтинг, занимают первые места в списке по максимальному количеству зарплат, необходимых для полного погашения кредита.

Дмитрий Шевченко