Стало известно, хозяевам каких машин стоит озадачиться дополнительной защитой своего друга, сообщает DEITA.RU.

Компания "Ренессанс Страхование" составила рейтинг самых популярных авто среди угонщиков. По данным экспертов, первое место по количеству числа краж занимает Hyundai Solaris.

На втором месте оказался Kia Rio, а на третьем — Kia Ceed. Также в лидерах "угоняемости" значатся Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima.

Эксперты заметили, что в регионах России злоумышленники чаще выбирают более бюджетные машины, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге они больше нацелены на сегмент премиум. В качестве примера называются кроссовер BMW X5, и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Дмитрий Шевченко