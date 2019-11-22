Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась

Оскандалившаяся чиновница из Петрозаводска Анна Лесонен объяснила свое возмутительное высказывание, сообщает DEITA.RU.

По словам начальника управления культуры городской администрации Анны Лесонен, она живет в своем любимом городе, поэтому считает, что повела себя, как любой нормальный человек. Также женщина отметала, что важно не то, где человек трудится и какую должность занимает, а важно само отношение.

Она уточнила, что если возле ее дома грязно, то она просто возьмет и уберет. По ее мнению, также сделает любой человек, любящий свой город.

Ранее DEITA.RU писало о том, что Ленсон на своей странице Facebook оскорбила жителей Петрозаводска. Она назвала мразями тех, кто не донес мусор до урны, а выбросил просто на улице.

Екатерина Брязгунова