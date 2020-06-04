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Некоторых россиян могут освободить от НДФЛ

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Названа категория, которой могут сделать послабление

Граждане, ежемесячный заработок которых составляет меньше прожиточного минимума, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров, отметив, что есть условие для введения соответствующего правила в стране.

По его словам, это станет возможно только если, бюджетная система России останется сбалансированной. В этому случае с бедных россиян смогут не брать подоходный налог.

Кроме этого, Егоров также отметил, что вопрос о том, сможет ли себе позволить подобный ход бюджет страны и в, частности, бюджеты регионов, пока остаётся открытым.

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