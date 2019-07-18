Депутаты рассмотрят очередное повышение НДС, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Председатель Госдумы заявил, что нижняя палата парламента готовится рассмотреть возможность повышения НДС на пальмовое масло до 20%.

По его словам, множество граждане обращались в законодательных орган по поводу недопустимости повсеместного использования в продуктах пальмового масла. Граждане считают, что именно оно снижает качество пищевых продуктов и наносит вред состоянию здоровья.

В результате властями было принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима в 10% НДС и возврата до обычного уровня в 20%.

Дмитрий Шевченко