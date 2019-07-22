Послабление может коснуться отдельной категории товаров, сообщает DEITA.RU.

"Парламентская газета" пишет об инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина, который предложил снизить до 10% НДС для плодово-ягодной продукции.

Целью такой меры Володин назвал создание дополнительных условий для импортозамещения. Несмотря на значительный рост отрасли, количество ввозимой продукции превышает собственное производство более чем в полтора раза.

Примечательно, что ранее спикер нижней палаты российского парламента выдвинул идею о повышении данного налога на пальмового масла. Предложение уже было поддержано многими экспертами.

Дмитрий Шевченко