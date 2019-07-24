До двадцати процентов увеличилась процентная ставка НДС для пальмового масла, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Госдума приняла во втором чтении такой законопроект.

Таким образом правительство решило получить дополнительные средства, чтобы направлять их на поддержку отечественных производителей, особенно занимающихся молочной продукцией. Эта же мера должна улучшить качество потребляемых россиянами продуктов.

Комментирует депутат Евгений Федоров: по его словам, принятая мера поддержит производителей в РФ, а само пальмовое масло уравняет в правах с обычными товарами.

Федоров указал на нерешенный вопрос транспортировки пальмового масла в РФ и добавил, что не представляется возможным определить, какого качества пальмовое масло используется в поставляемых в Россию зарубежных продуктах.

Анастасия Туркова