Первоклашки вынуждены учиться в полуразрушенном классе, а с родителей требуют деньги на ремонт, сообщает DEITA.RU.



За последнюю неделю в дальневосточной столице не утихают школьные скандалы: то в последний путь детей проводили вместо путевки в жизнь, то БДСМ-вечеринку на выпускном устроили. Теперь в соцсетях появилась жалоба родителей младшеклассников из школы №69 Владивостока.

Судя по фотографиям, которые опубликовали в одном из инстаграм-пабликов, класс, в котором вынуждены заниматься ученики начальной школы, буквально разрушен. Штукатурка падает, а по стенам и оконным проемам идут трещины. Но возмутило горожан даже не это.





Дело в том, что администрация школы требует на ремонт помещения деньги с родителей. И это помимо регулярных сборов на учебный материал и другие траты на бесплатное образование. «За что мы платим налоги?» - возмущаются родители.

«Из года в год только и слышно от нашего правительства, как выделяют деньги на ремонт больниц, школ и детских садов. Школа №69 Владивосток, Сабанеева, 8. Кабинет начальных классов просят отремонтировать за счет родителей. Вопрос – куда уходят деньги на ремонт школ, больниц и детских садов? За что я плачу налоги, если рабочий учебный материал из года в год родители покупают сами, в поликлинике бесплатно только флюорографию можно сделать, а ремонт в школе за счет родителей», - возмущаются родители малышей.

«Не одна школа у нас такая», - пишут в комментариях пользователи соцсети.

Стоит отметить, что подобные требования от руководства школ, классных руководителей и учителей незаконны. Об этом гласит статья 5 Закона «Об образовании РФ». Дошкольное и школьное образование в России бесплатно: все требования сдать деньги на что угодно незаконны. Об этом, кстати, регулярно напоминает Минобразования, рассылая в учебные заведения письма.

Но сдавать деньги на шторы, линолеум или полное восстановление школы, конечно, можно. Только эта инициатива должна исходить, так сказать, снизу: от родителей. Кроме того, не может быть обязательства сдавать деньги каждому, как не может быть обязательства сдавать фиксированную сумму. Все взносы должны быть добровольными.

Если школа или родительский комитет принял решение скинуться, унижать ребенка только за то, что его родители отказались, незаконно. Если разговоры и устные ссылки на статьи закона не помогают, надо жаловаться.

Для начала - написать заявление на имя директора с требованием объяснить, на каком основании с вас требуют деньги. Дальше - надо писать обращение в Рособрнадзор. Они оштрафуют директора, а вам ответят в течение месяца. Если поборы не прекращаются, пишите в прокуратуру. Все копии заявлений обязательно оставляйте себе.

ИА DEITA.RU проводит опрос для родителей: собирают ли с вас деньги на ремонт или другие нужды?

Елена Миронова