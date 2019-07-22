Привезти родственникам на пробу фрукты из Таиланда становится не так-то просто. В РФ стали суровее правила провоза через границу продукции с высоким фитосанитарным риском, к коей отнесли цветы, фрукты, овощи, сообщает DEITA.RU.

С 19 августа провезти в страну из-за рубежа можно будет не больше 5 кг иноземных овощей и фруктов. Охапку роз теперь тоже не провезешь. На цветы вводят ограничения: максимум 3 букета, не больше, чем из 15 цветков каждый. Для перевозки большего количества потребуется оформление фитосанитарного сертификата в противном случае продукцию перешлют обратно или утилизируют за ваши же деньги.

При этом е важно, на каком транспорте вы попробуете осуществить перевозку. Запрет касается не только пассажиров, но и членов экипажа. Отправить запрещенку по почте точно так же не выход.

Отметим, что правила ужесточат также по отношению к перевозимым деревьям хвойных пород и посадочным материалам.

Анастасия Туркова