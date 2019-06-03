В ЕС ожидают, что Россия отменит решение по "черному списку", сообщает DEITA.RU со ссылкой на слова уполномоченного чиновника в структурах ЕС.

Столкнувшись с решением российских политиков увеличить "черный список" лиц, которые не имеют права на въезд в Россию, ЕС ответил: для этого нет оснований. В Евросоюзе ждут, что решение будет отменено. По их мнению, оправданий для такого решения у россиян нет.

Не так давно МИД РФ заявил, что ответный «черный список» представителей стран и институтов ЕС, которых не ждут в России, увеличили до паритетного со списком Евросоюза.

Анастасия Туркова