«Не делайте. Остановитесь» — горожане выступили против новой ТЭЦ

Времена, когда общественные слушания проводились для галочки, уходят в прошлое. Все чаще люди хотят принимать участие в процессах, которые происходят на их территории, сообщает DEITA.RU.

Как передает newsbox24.tv, в начале декабря было «жарко» на слушаниях по проекту ТЭЦ, которую собираются построить на сельскохозяйственных землях села Суражевка.

Оказалось, что общественность не в восторге от места, которое выделено под строительство объекта. Однако администрация не смогла услышать граждан, поэтому на минувших слушаниях во всеуслышание заговорил народ.

Жительница Артема заявила, что им не нужна эта станция. «Не делайте! Остановитесь!» — чуть ли не кричит она. Канал отмечается, что слушания прошли явно не в пользу администрации и инициаторов скандального строительства.

Стоит отметить, что на слушания пришли противники, а в социальных сетях нашлись и защитники идеи. «У нас дача на 30-м километре. Мы подключены к Артему! Малейший дождь или ветер сидим сутками без света! Сами энергетики говорят все старое ещё со времен СССР. Причём с/о все сети поменяло. Рядом подстанция там вечно все взрывается. Но ведь мы платим за свет сумасшедшие деньги. Куда они идут, как в бездонную бочку! И каждый раз, когда непогода дрожим от ужаса, что вырубят свет! На дачах все с детьми! Ради них и ездим!» — пишут в Сети.

Напомним, вопрос строительства ТЭЦ в Артеме находится на контроле у председателя Законодательно Собрания Приморского края Александра Ролика.

Екатерина Брязгунова