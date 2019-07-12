Эти семь действий не стоит совершать на борту самолета, потому что они опасны для здоровья, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РБК.

Первое: не терпите жажду, поддерживайте в организме оптимальный водный баланс и пейте больше обычного. Организм сильно обезвоживается в процессе полета. Поэтому вместо чая, кофе и алкоголя лучше выбрать воды или хотя бы соки.

Второе: носить контактные линзы. Лучше выберите очки, чтобы сухой воздух в сочетании с линзами не травмировал слизистую глаза еще сильнее.

Третье: уснуть при взлете или перед посадкой. В эти периоды резко меняется давление в салоне самолета, нагрузка на барабанные перепонки повышается. Это может не только вызвать болевые ощущения, но и повредить слух. Если вы бодрствуете, вы можете облегчить ощущения, глотая или зевая.

Четвертое: не стоит сидеть неподвижно. Это ухудшает кровообращение, увеличивает вязкость крови, что может привести к развитию тромбоза, иначе называемого «синдром экономкласса». Лучше прогуливайтесь по салону хотя бы раз в час или разминайтесь сидя с помощью простых упражнений. Одежду в полет тоже выбирайте удобную – не слишком узкую.

Пятое: ходить босиком. В салоне множество микробов, от которых вас не уберегут носки. Выберите лучше удобные кроссовки или балетки, чтобы вам было удобно и не хотелось разуться.

Шестое: делать макияж. Кожа обезвожена из-за сухого воздуха в салоне, а косметика эту ситуацию только усугубит. Будет гораздо полезнее нанести вместо нее увлажняющий крем или маску. Вместо помады можно использовать блеск или бальзам для губ.

Седьмое: выключать вентиляцию. Да, кондиционеры сушат кожу, но все же не выключайте их. Вентиляция защищает от инфекций, передаваемых по воздуху.

Анастасия Туркова